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04:07, 19 апреля 2021

ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать новый турнир

В заявлении Международной федерации футбола Суперлига называется «европейской сепаратистской лигой». Ранее УЕФА и национальные федерации выразили готовность всеми доступными мерами препятствовать проекту.
О создании Суперлиги сообщили 12 европейских команд, в том числе английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан». Планируется, что всего в турнире примут участие 20 клубов, а солидарные выплаты существенно превысят доход от нынешних еврокубков.


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