Минобороны отчиталось о вакцинации более чем 620 тысяч человек в Вооруженных силах

Это число тех, кто получил первый компонент «Спутника» — пишет газета «Красная звезда». Отмечается, что прививку на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, военные пенсионеры, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений. Новые партии препарата также продолжают поступать в армию на фоне стартовавшей призывной кампании.
2021-04-19T04:07:21+03:00
2021-04-19T04:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 19 апреля 2021
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