В ЛДПР хотят, чтобы правила дорожного движения регулировались федеральным законом

Депутаты фракции внесли в Госдуму соответствующий проект – пишет в телеграм-канале один из его инициаторов глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов. В пояснительной записке говорится, что сейчас работа над ПДД поручается органам исполнительной власти, а парламент и партии не участвуют в совершенствовании правил, что порой приводит к возникновению коллизий и нарушений прав граждан. Авторы документа указывают, что в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов, в том числе о тонировке стекло и использовании электроскутеров и электросамокатов.