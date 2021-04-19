В ЛДПР хотят, чтобы правила дорожного движения регулировались федеральным законом

Депутаты фракции внесли в Госдуму соответствующий проект – пишет в телеграм-канале один из его инициаторов глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов. В пояснительной записке говорится, что сейчас работа над ПДД поручается органам исполнительной власти, а парламент и партии не участвуют в совершенствовании правил, что порой приводит к возникновению коллизий и нарушений прав граждан. Авторы документа указывают, что в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов, в том числе о тонировке стекло и использовании электроскутеров и электросамокатов.
2021-04-19T04:07:11+03:00
2021-04-19T04:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 19 апреля 2021
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