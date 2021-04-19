Полиция приехала домой к координатору ростовского штаба Навального

Около полуночи Ксения Середкина написала в своем твиттере, что сотрудники МВД стучат в ее дверь. Она рассказала сайту «Медизаона», что они требуют впустить их внутрь и больше ничего не объясняют. Неделю назад Середкина уже рассказывала о ночном визите силовиков к штабу. Они также в течение трех часов стучались в дверь.

Соратники Навального намерены в среду провести общероссийскую акцию в поддержку политика. Состояние здоровья оппозиционера, который находится в покровской колонии, резко ухудшилось. Он держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.