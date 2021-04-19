Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве

По прогнозам Гидрометцентра он сохранится до полудня вторника из-за сильного ветра. В столице и области скорость ветра может достигать 15-17 метров в секунду.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости констатировал, что аномальное для апреля тепло уходит из московского региона. Уже во вторник синоптики ожидают, что на город обрушатся дожди со снегом – причиной перемены погоды называют циклон, который может принести с собой до половины месячной нормы осадков.

