Землетрясение на юге Ирана вызвало перебои в добыче нефти

О ЧП в провинции Бушер на юге Исламской республики со ссылкой на западную прессу сообщает агентство «Интерфакс». В компании Gachsaran Oil and Gas сообщили, что подземные толчки вывели из строя насосную станцию, что и вызвало остановку добычи. О масштабе проблемы нечего не говорится.

Агентство «Мехр» в свою очередь уточняет, что атомная электростанция, расположенная в провинции, не пострадала.