«Коммунаровский рудник» обвинили в утечке цианидов в реку в Хакасии

Из отчета Росприроднадзора, на который ссылается газета «Коммерсант», следует, что в Большую Сыю могли попасть отходы из хвостохранилища дочернего предприятия «Южуралзолота».

В конце марта местная пресса писала о гибели рыбы в реке. Позже региональное министерство природы нашло в воде превышение предельно допустимых концентраций меди и цинка, а также наличие цианидов. Последние, как считают в ведомстве, указывают на причастность к загрязнению местных хозяйствующих субъектов.