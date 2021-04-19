Бывший президент США сказал, что не хотел бы, чтобы 11 сентября было использовано в качестве даты вывода – этот день, по мнению Трампа, должен остаться днем памяти и скорби об американцах, погибших в терактах 20 лет назад. Слова экс-главы Белого дома приводит издание Newsweek. Трамп отметил, что сделал все, чтобы войска покинули Афганистан к 1 мая. Об этом его администрация, в частности, ранее договорилась с талибами.
Между тем Байден решил, что вывод войск будет более плавным. Исламисты считают это нарушением соглашения.
Дональд Трамп раскритиковал план Джо Байдена по выводу войск из Афганистана
Бывший президент США сказал, что не хотел бы, чтобы 11 сентября было использовано в качестве даты вывода – этот день, по мнению Трампа, должен остаться днем памяти и скорби об американцах, погибших в терактах 20 лет назад. Слова экс-главы Белого дома приводит издание Newsweek. Трамп отметил, что сделал все, чтобы войска покинули Афганистан к 1 мая. Об этом его администрация, в частности, ранее договорилась с талибами.