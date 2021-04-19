Дональд Трамп раскритиковал план Джо Байдена по выводу войск из Афганистана

Бывший президент США сказал, что не хотел бы, чтобы 11 сентября было использовано в качестве даты вывода – этот день, по мнению Трампа, должен остаться днем памяти и скорби об американцах, погибших в терактах 20 лет назад. Слова экс-главы Белого дома приводит издание Newsweek. Трамп отметил, что сделал все, чтобы войска покинули Афганистан к 1 мая. Об этом его администрация, в частности, ранее договорилась с талибами.

Между тем Байден решил, что вывод войск будет более плавным. Исламисты считают это нарушением соглашения.