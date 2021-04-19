Североатлантический совет уже в ближайшие дни может обсудить роль России во взрыве на чешском складе боеприпасов

Издание Politico пишет, что заседание инициировала Прага. Его готовятся провести самое раннее во вторник. В Североатлантический совет входят постпреды стран-членов НАТО. Он является органом принятия политических решений альянса.

Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых считает агентами ГРУ и СВР. Республика обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году. Москва свою причастность к инцидентам отвергла и в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства.