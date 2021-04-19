Двенадцать европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги

Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Как говорится в заявлении новой организации, вскоре к ним присоединятся еще три команды, а всего в турнире будет 20 участников – еще пять отберутся в ходе квалификации.

Накануне УЕФА предупредил, что рассмотрит все доступные меры, чтобы предотвратить создание европейской Суперлиги. Союз и национальные федерации выразили готовность исключить участников из турниров под эгидой Союза футбольных ассоциаций.