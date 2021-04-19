Французский президент не видит шансов ускорить вакцинацию в Европе с помощью «Спутника»

В интервью американскому телеканалу CBS Эмманюэль Макрон отметил, что местный регулятор все еще не одобрил российскую вакцину, а даже если это случится, потребуется время для того, чтобы начать производить препарат на территории ЕС.

В ожидании регистрации «Спутника» предзаказ на вакцину сделали власти французского региона Прованс и немецкой Баварии.