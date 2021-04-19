Пять человек пострадали при ракетном обстреле военной базы в Ираке

Все раненные – местные военнослужащие, хотя базу используют американцы – отмечает издание Shafaq News. По данным властей, на которые ссылается агентство Рейтер, атака была совершена с применением реактивной установки типа «Катюша». Ответственность за обстрел пока на себя никто не взял.

В Вашингтоне считают, что за подобными ударами стоит Тегеран и шиитские группировки. В конце прошлого года США заявляли, что могут закрыть свое посольство в Багдаде в том случае, если обстрелы не прекратятся.