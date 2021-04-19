Госдеп выразил поддержку Чехии, выславшей 18 сотрудников российского посольства

В сообщении представителя американского внешнеполитического ведомства говорится, что Запад должен твердо отвечать на действия России, ставящие под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критическую инфраструктуру своих союзников и партнеров.

Между тем, 20 сотрудникам чешского посольства дали время до конца этого дня, чтобы покинуть Россию. Это стало ответом на высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге – их считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году.