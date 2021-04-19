Правозащитники подали в немецкий суд на окружение Рамзана Кадырова

Они обвиняют власти Чеченской республики и военных в преследовании, незаконных арестах, пытках и принуждении к убийству как минимум 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией – пишет британская газета The Guardian. Иск подали Европейский центр конституционных прав и прав человека и «Российская ЛГБТ-сеть». По информации издания, в иске фигурируют зампред регионального правительства Абуйзад Висмурадов, глава аргунской полиции Аюб Катаев, председатель местного парламента Магомед Даудов и еще два человека.

Правозащитники уже подавали иск в Международный уголовный суд, но в 2016 году Россия вышла из-под его юрисдикции.