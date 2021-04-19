Избыток запасов нефти, накопленный за пандемию, резко сократился

По состоянию на февраль в хранилищах оставалось менее одной пятой части от запасов топлива – сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты Международного энергетического агентства. С того момента остатки сократились еще сильнее.

Потребление нефти выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен. По прогнозам экспертов, запасы и дальше будут сокращаться, что приведет к подорожанию нефти марки Brent выше отметки в 74 доллара за баррель.