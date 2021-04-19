В Египте в результате аварии на железной дороге 11 человек погибли и около 100 пострадали

Такие данные приводит Минздрав страны. Агентство ТАСС сообщает, что пассажирский поезд, следовавший в Каир, сошел с рельсов после чего восемь вагонов перевернулись. Предварительно виновником аварии называют машиниста – он разогнал состав до 120 километров в час на участке, где проводились ремонтные работы и нельзя было ехать быстрее 30 километров в час.

Нынешняя авария стала уже второй на египетской железной дороге менее чем за месяц. В конце марта жертвами столкновения двух поездов стали 19 человек и около 200 пострадали.