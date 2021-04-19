Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Условия останутся прежними по меньшей мере до 26 апреля – это следует из решения, опубликованного в «Газете правительства», о котором сообщает агентство РИА Новости. Въезжающим в страну нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на английском или греческом языке, полученный за 72 часа до пересечения границы. Первую неделю нужно оставаться на карантине.

Авиасообщение с Грецией было возобновлено 8 февраля. С середины мая Афины намерены отменить квоты на число въезжающих россиян.