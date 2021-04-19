В Госдуме намерены изучить информацию о готовящихся протестах и передать ее силовикам

Это следует из сообщения в телеграм-канале комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Председатель Василий Пискарев выразил удивление в связи с вниманием американцев к «рядовому заключенному» — так он назвал Алексея Навального. Депутат считает, что Вашингтон в том числе через прессу пытается оказать давление на Москву, пользуясь ситуацией с лидером российской оппозиции. Ранее в Белом доме пригрозили привлечь Кремль к ответственности за происходящее с политиком в колонии.

Состояние здоровья Навального, который объявил голодовку, требуя допуска гражданского врача, резко ухудшилось. Его соратники анонсировали общероссийский митинг в поддержку политика – акция запланирована на среду.