Глава чешского правительства поддержал запрет на допуск «Росатома» к строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы»

В интервью местному телевидению Андрей Бабиш сказал, что в ближайшие дни всем, кто заинтересован в проекте, будет разослана анкета безопасности и скорее всего российская компания больше не будет проходить требуемые проверки, однако окончательное решение на этот счет остается за кабинетом министров.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии сказал, что участие «Росатома» в тендере маловероятно. Это произошло на фоне высылки из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых назвали сотрудниками спецслужб. Чехия считает, что Москва причастна к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.