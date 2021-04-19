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00:06, 19 апреля 2021

УЕФА решит сегодня, примет ли Петербург дополнительные матчи Чемпионата Европы по футболу

УЕФА решит сегодня, примет ли Петербург дополнительные матчи Чемпионата Европы по футболу. Это случится, если Союз исключит Дублин из списка хозяев турнира.

Футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА, что не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями. Вопросы остаются также по города Бильбао и Мюнхен. Организации придется найти место для проведения трех матчей группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также встречи 18 финала турнира. Ранее оргкомитет Чемпионата утвердил заполняемость трибун в Петербурге наполовину. Позже стало известно, что количество болельщиков могут увеличить. Также Смольный собирается к первым играм полностью привить от коронавируса 700 тысяч человек. Пока темпы в два раза отстают от плана.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Петербург примет матчи Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия, а также один из четвертьфиналов турнира.


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