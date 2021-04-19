В Москве начнётся суд по делу о даче ложных показаний очередным свидетелем защиты Михаила Ефремова. Прошлым летом актёр устроил ДТП в центре столицы, в котором погиб человек.

На скамье подсудимых оказался Теван Бадасян. Он на процессе по делу Михаила Ефремова уверял судью: актёра за рулём перед аварией со смертельным исходом якобы не было, в машину сел другой человек, причём на заднее сиденье. Во время дачи показаний свидетель, как сообщали СМИ, бурно реагировал на вопросы со стороны обвинения и требовал проверить его на полиграфе. Бадасян обвинил родных погибшего курьера Сергея Захарова в желании попиариться и ушёл из зала. Свидетель в итоге стал фигурантом дела о даче ложных показаний, поскольку суд установил, что Ефремов был на месте водителя и устроил на Смоленской площади в июне прошлого года ДТП, в котором погиб Захаров. Всего в деле три фигуранта. Ранее в суде несколько сотрудников комбината, на котором работал грузчик Андрей Гаев – ещё один из предполагаемых лжесвидетелей, – сказали, что в тот вечер, когда произошло ДТП, он не мог находиться на месте аварии, поскольку работал на охраняемой территории.



Михаил Ефремов после аварии на Смоленской площади получил 8 лет колонии, позже срок сократили до семи с половиной лет. Наказание актёр отбывает в колонии Белгородской области, на прошлой неделе он впервые за полгода смог увидеться с родными.