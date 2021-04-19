Москва высылает 20 сотрудников посольства Чехии в ответ на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства. Чешскому послу на Смоленской площади был заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии. Таким образом, как передает ТАСС, в штате посольства Чехии останется всего пять дипломатов.

Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году и объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки.

Тему предполагаемой диверсии вице-премьер Чехии и ио министра иностранных дел Ян Гамачек намерен сегодня поднять на саммите глав МИД ЕС. Прага считает, что российские спецслужбы имеют отношение ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, тогда погибли 2 человека. В качестве ответа из страны высылают сотрудников диппредставительства, которых подозревают в работе на ГРУ и СВР. Кроме того, в розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов – как сообщается, предполагаемые сотрудники ГРУ, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, были замечены в октябре 2014 года в регионе, где произошел взрыв. Вице-премьер Чехии Ян Гамачек выразил сожаление в связи с тем, что это решение серьезно отразится на отношениях с Москвой, но подчеркнул, что это необходимые меры. Он также отменил свой визит в Россию – сегодня должны были состояться переговоры по поставкам вакцины «Спутник».

На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС планируется также обсудить ситуацию в Донбассе и концентрацию российских войск на границе с Украиной.