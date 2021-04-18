Два человека погибли в американском штате Техас в результате аварии электромобиля компании Tesla, который ехал в режиме автопилота, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис.

По данным органов правопорядка, одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади. «Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%», — приводит издание слова окружного констебля Марка Хермана. Tesla аварию никак не комментирует.