Одиннадцать человек погибли, 98 пострадали в железнодорожной катастрофе в Египте. Среди жертв — высокопоставленный судебный чиновник. Причиной схода с рельсов пассажирского состава, следовавшего из Эль-Мансуры в Каир, местные власти называют значительное превышение машинистом скорости. На участке, где проводятся ремонтные работы, поезд шел со скоростью 120 км/час.