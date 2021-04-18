Одиннадцать человек погибли, 98 пострадали в железнодорожной катастрофе в Египте. Среди жертв — высокопоставленный судебный чиновник. Причиной схода с рельсов пассажирского состава, следовавшего из Эль-Мансуры в Каир, местные власти называют значительное превышение машинистом скорости. На участке, где проводятся ремонтные работы, поезд шел со скоростью 120 км/час.
2021-04-18T23:06:35+03:00
2021-04-18T23:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 18 апреля 2021
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