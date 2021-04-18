Сторонники Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах митинги

Сторонники Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, митинги в поддержку оппозиционного политика. Об на сайте Навального сообщили соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов.

Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами. Организаторы акции в поддержку Навального не стали дожидаться сбора 500 тысяч подписей потенциальных участников митинга, поскольку, состояние Навального критическое и ситуация более не терпит отлагательств. Акция запланирована на тот же день, когда Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.