Москва высылает 20 сотрудников посольства Чехии

Об этом на Смоленской площади заявлено послу Чехии Витезславу Пивоньке. Чешские дипломаты объявлены персонами нон грата в ответ на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства. Чешскому послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии. Послу вручена соответствующая нота.

Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году и объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки. В Москве после этого заявили, что не оставят демарш чешской стороны без ответа.