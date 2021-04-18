Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов

Об этом, не уточняя подробностей, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Сегодня он был вызван В МИД России и провел там около 20 минут. Вышлет ли Москва зеркально 18 чешских дипломатов, пока неясно. Посол посоветовал дождаться официального сообщения российского внешнеполитического ведомства. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году и объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки. В Москве после этого заявили, что не оставят демарш чешской стороны без ответа.

Теперь отношения двух стран находятся под угрозой прекращения. Об этом «Эху» рассказал политический аналитик из Чехии Иван Преображенский.