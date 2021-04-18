Об этом, не уточняя подробностей, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Сегодня он был вызван В МИД России и провел там около 20 минут. Вышлет ли Москва зеркально 18 чешских дипломатов, пока неясно. Посол посоветовал дождаться официального сообщения российского внешнеполитического ведомства. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году и объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки. В Москве после этого заявили, что не оставят демарш чешской стороны без ответа.
Теперь отношения двух стран находятся под угрозой прекращения. Об этом «Эху» рассказал политический аналитик из Чехии Иван Преображенский.
Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов
Об этом, не уточняя подробностей, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Сегодня он был вызван В МИД России и провел там около 20 минут. Вышлет ли Москва зеркально 18 чешских дипломатов, пока неясно. Посол посоветовал дождаться официального сообщения российского внешнеполитического ведомства. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году и объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки. В Москве после этого заявили, что не оставят демарш чешской стороны без ответа.