12 европейских топ-клубов будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований УЕФА

В ближайшие часы они планируют объявить о создании европейской Суперлиги. Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран. Ранее сообщалось, что 12 клубов, среди которых минимум три испанских, три итальянских и один английский, в ближайшее время объявят о создании европейской Суперлиги в ответ на реформу Лиги чемпионов. УЕФА выразил благодарность клубам, отказавшимся участвовать в новом проекте, «особенно командам из Франции и Германии».