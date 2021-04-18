Посол Чехии в РФ прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в министерство иностранных дел России на фоне

высылки Прагой российских дипломатов. Об этом сообщают РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что МИД РФ вызвал чешского дипломата.

Дипломат прошел в здание МИД без комментариев. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что

за этим последует.