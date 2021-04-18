Задержанные по делу о покушении на Лукашенко дают признательные показания и сотрудничают со следствием

Задержанным также вменяется организация военного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире государственного телевидения заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек. По его словам, уголовное дело по статье о попытке захвата власти было возбуждено впервые в истории Белоруссии. Он рассказал, что задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ республики. Накануне ФСБ России и КГБ Белоруссии отчитались о задержании в Москве двух подозреваемых в организации переворота в Белоруссии и устранении президента страны. По словам самого Александра Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. В США подобные обвинения отвергли.