Задержанные по делу о покушении на Лукашенко дают признательные показания и сотрудничают со следствием

Задержанным также вменяется организация военного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире государственного телевидения заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек. По его словам, уголовное дело по статье о попытке захвата власти было возбуждено впервые в истории Белоруссии. Он рассказал, что задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ республики. Накануне ФСБ России и КГБ Белоруссии отчитались о задержании в Москве двух подозреваемых в организации переворота в Белоруссии и устранении президента страны. По словам самого Александра Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. В США подобные обвинения отвергли.
2021-04-18T22:05:00+03:00
2021-04-18T22:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 18 апреля 2021
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