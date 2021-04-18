Сторонники заключённого оппозиционера Навального намерены 21 апреля провести митинги в крупных российских городах

Об этом говорится в сообщении на сайте политика. Навальный держит голодовку в колонии с 31 марта требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами. Врачи политика со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается. Лечащих врачей Алексея Навального не пустили политику в покровскую ИК-2.
2021-04-18T21:01:46+03:00
2021-04-18T21:01:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 18 апреля 2021
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