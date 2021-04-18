Стал известен победитель второго этапа ЧМ «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи

Им стал Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Заезд прошел на автодроме в итальянской Имоле. Вторым финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес», третьим — британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место.