Стал известен победитель второго этапа ЧМ «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи

Им стал Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Заезд прошел на автодроме в итальянской Имоле. Вторым финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес», третьим — британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место.
2021-04-18T20:34:02+03:00
2021-04-18T20:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 18 апреля 2021
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