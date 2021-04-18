Чехия вынесет инцидент в Врбетице на обсуждение Североатлантического совета во вторник

Посол Чехии при НАТО Якуб Ландовский уже информировал в Брюсселе представителей других стран — членов НАТО об обстоятельствах взрывов на военных складах страны в 2014 году, в причастности к которым Прага обвинила российские спецслужбы. В связи с предполагаемой диверсией Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в стране сочли сотрудниками российской разведки.

Высылку российских дипломатов из Чехии объяснили их связью со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Результаты расследования восприняли как акт государственного терроризма со стороны России, и теперь отношения двух стран находятся под угрозой прекращения. Об этом «Эху» рассказал политический аналитик из Чехии Иван Преображенский.

По словам Ивана Преображенского, если Москва даст зеркальный ответ на действия Праги, то в России практически не останется чешских дипломатов.