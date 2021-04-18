Власти Израиля сегодня официально отменили масочный режим на открытом воздухе

Это последнее из череды послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом в стране. Израиль занимает лидирующие позиции в мире по темпам вакцинации. К середине апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили более 80 процентов жителей страны старше 16 лет. А число выявленных случаев инфекции начало снижаться в феврале и в последние недели не превышает 200-300 в день.
2021-04-18T20:04:01+03:00
2021-04-18T20:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 18 апреля 2021
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