Власти Израиля сегодня официально отменили масочный режим на открытом воздухе

Это последнее из череды послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом в стране. Израиль занимает лидирующие позиции в мире по темпам вакцинации. К середине апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили более 80 процентов жителей страны старше 16 лет. А число выявленных случаев инфекции начало снижаться в феврале и в последние недели не превышает 200-300 в день.