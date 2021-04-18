На совещании у президента решено создать в РФ свою собственную орбитальную станцию и отказаться от использования МКС

Об этом в федеральном телеэфире рассказал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, Россия намерена предупредить иностранных партнеров по космосу о выходе из проекта МКС с 2025 года. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года. МКС работает на орбите Земли с 1998 года. Срок ее эксплуатации неоднократно продлевался.