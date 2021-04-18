Лечащих врачей Алексея Навального не пустили к политику в покровскую ИК-2

Об этом сообщается в твиттере главы признанного иноагентом «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. В Покров сегодня приехали реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин и нейрохирург Всеволод Шухрай. Навальный с 31 марта держит в колонии голодовку с требованием допустить к нему врачей, которым он доверяет. Оппозиционер испытывает сильные боли в спине и ногах. По словам адвокатов с момента прибытия в колонию политик похудел на 15 кг. Лечащие врачи утверждают, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к полной остановке сердца.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российские власти об ответственности в случае смерти к оппозиционера Алексея Навального в заключении. В эфире CNN он сказал, что Вашингтон сообщил высшим российским чиновникам, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и, случись что, им придется отвечать перед международным сообществом.