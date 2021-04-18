Посол Чехии в Москве вызван в МИД России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Накануне чешские власти объявили персонами нон-грата 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб и, возможно, причастны к взрывам на военных складах Чехии в 2014 году. Ранее на Смоленской площади выразили решительный протест в связи с предпринятым демаршем и анонсировали ответные меры.