В Воронежской области зафиксирован мор озерных животных. В расположенном на территории региона заказнике биосферного заповедника погибли черепахи. Что не так с водоемом, где жили рептилии, сейчас выясняет Росприроднадзор, в озере берутся пробы воды. Туши погибших черепах также проверят на наличие паразитов. Не исключено, что черепахи погибли еще зимой, когда озеро промерзло до дна.
2021-04-18T19:34:51+03:00
2021-04-18T19:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 18 апреля 2021
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