В Воронежской области зафиксирован мор озерных животных. В расположенном на территории региона заказнике биосферного заповедника погибли черепахи. Что не так с водоемом, где жили рептилии, сейчас выясняет Росприроднадзор, в озере берутся пробы воды. Туши погибших черепах также проверят на наличие паразитов. Не исключено, что черепахи погибли еще зимой, когда озеро промерзло до дна.