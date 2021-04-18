Джейк Салливан предупредил российские власти об ответственности в случае смерти оппозиционера Навального в заключении

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российские власти об ответственности в случае смерти к оппозиционера Алексея Навального в заключении. В эфире CNN он сказал, что Вашингтон сообщил высшим российским чиновникам, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и, случись что, им придется отвечать перед международным сообществом.