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19:34, 18 апреля 2021

Джейк Салливан предупредил российские власти об ответственности в случае смерти оппозиционера Навального в заключении

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российские власти об ответственности в случае смерти к оппозиционера Алексея Навального в заключении. В эфире CNN он сказал, что Вашингтон сообщил высшим российским чиновникам, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и, случись что, им придется отвечать перед международным сообществом.


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