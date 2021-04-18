Организаторы общероссийского митинга в поддержку Навального не станут согласовывать его с мэрией столицы

Соратник Навального Иван Жданов в эфире т/к «Дождь» объяснил отказ от подачи заявки на акцию в Москве тем, что с мэрией, по его словам, «бессмысленно разговаривать». Митинг планировали провести, когда на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрируется 500 тысяч потенциальных участников мероприятия, однако организаторы решили не дожидаться этого из-за состояния здоровья политика и требования прокуратуры признать структуры и штабы Навального в регионах экстремистскими организациями.

Митинг назначен на 21 апреля.