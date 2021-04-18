Врачи Алексея Навального лично приехали в ИК-2 в Покрове

Однако, как сообщила в твиттере глава признанного «Альянса врачей»* Анастасия Васильева, администрация колонии отказалась их впускать. Помимо Васильевой, в колонию приехали кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай и реаниматолог Алексей Эрлих. Последний считает состояние Навального критическим и обеспокоен тем, что медиков не пускают к пациенту.

На этом фоне известный немецкий кардиолог рекомендовал переместить Алексея Навального в реанимацию.

Накануне врач оппозиционного политика Анастасия Васильева заявила о том, что критическое содержание калия в крови Навального может с минуты на минуту привести к почечной недостаточности и серьезным проблемам с сердцем вплоть до его остановки.

Издание «Шпигель» запросило у президента Немецкого общества по кардиологии и главного врача университетской клиники города Кельна оценку данных анализа крови оппозиционного политика. Видный немецкий кардиолог профессор Штефан Бальдус подчеркнул, что уровень калия, подобный зафиксированному у Навального, увеличивает опасность тяжелого нарушения сердечного ритма.

По мнению эксперта, политик находится в опасном для жизни состоянии. Поэтому Навальному необходимо срочное лечение с помощью интенсивной медицинской терапии.

Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Сергей Лагодинский потребовал от правительства ФРГ и Евросоюза запросить у российского президента транспортировку Навального в ЕС.

Ранее официальный представитель германского МИД подчеркнул обеспокоенность состоянием здоровья Навального и отметил, что правительство ФРГ ожидает его незамедлительного освобождения.

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник уверен, что власти пытаются убить Алексея Навального и жизнь оппозиционера зависит только от воли президента России. Такое мнение Максим Резник высказал в интервью «Эху». По мнению Максима Резника, Навальный является заложником диктаторского режима в России. * — российские власти считают организацию иностранным агентом