Европейский союз глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти предоставить независимым врачам немедленный доступ к оппозиционному политику. По словам Барреля, российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье Навального в заключении. Ранее об ответственности России за смерть Навального в колонии предупредили США.
2021-04-18T19:02:28+03:00
2021-04-18T19:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 18 апреля 2021
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