Европейский союз глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти предоставить независимым врачам немедленный доступ к оппозиционному политику. По словам Барреля, российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье Навального в заключении. Ранее об ответственности России за смерть Навального в колонии предупредили США.