Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине в понедельник

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам высылка осуществляется в качестве ответной меры на высылку украинского консула из России. Замминистра пояснил, что старший дипломат — это один из советников посольства его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром.
2021-04-18T18:31:58+03:00
2021-04-18T18:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 18 апреля 2021
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