Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине в понедельник

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам высылка осуществляется в качестве ответной меры на высылку украинского консула из России. Замминистра пояснил, что старший дипломат — это один из советников посольства его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром.