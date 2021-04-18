Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится при наличии подходящих для этого условий

С таким заявлениям выступил помощник президента США по национальной

безопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала CNN он отметил, что в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. При этом он отметил, что подготовка саммита обсуждается и он должен состояться. О возможных месте и дате такой встречи Салливан говорить не стал.