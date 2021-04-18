Более 60% россиян высказались против введения бессрочного режима ношения масок в общественных местах

Это следует из опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Лишь 15% опрошенных не против, если бы требования к ношению маски в общественных местах остались и после эпидемии. Причем чаще всего так отвечали молодые люди до 24 лет. Жители Челябинска, Красноярска и Уфы чаще поддерживали идею, чем жители других регионов. Их главный аргумент – ношение масок замедлит распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противников бессрочного масочного режима гораздо больше – 64%. По Москве и Санкт-Петербургу процент тех, кто высказался против оказался выше среднего по России. Между тем, в учреждении, отвечающем за организацию пассажирских перевозок в столице, утверждают, что почти 100% пассажиров московского метро носят маски и 70% — перчатки. Рейды по контролю за соблюдением этого режима проводят ежедневно, этим занимается около 2 тысяч человек. Ранее в учреждении сообщили, что за первые недели апреля выявили более 30 тысяч нарушителей, а с начала года – 160 тысяч.

Всеобщий масочный режим действует с конца октября. В Роспотребнадзоре отмечали, что его могут отменить уже в этом году