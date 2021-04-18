Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года

В качестве одной из причин этого решения называются намерения построить свою орбитальную станцию.

В последнее время с МКС, как сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, все чаще поступают сообщения о технических неисправностях. Сроки существования станции, как утверждается, уже истекли, а ее состояние оставляет желать лучшего. Из-за этого Россия намерена провести техническое обследование МКС. Сам Борисов, в свою очередь, в интервью одному из федеральных каналов подтвердил планы правительства предупредить иностранных партнеров о готовящемся выходе из проекта.

Между тем в госкорпорации «Роскосмос», как передает агентство ТАСС, подчеркнули, что Россия точно продолжит работу на МКС до 2024 года – это согласованный с другими участниками срок. Дальнейшая деятельность на станции зависит, по данным организации, от планов по созданию национальной орбитальной станции. Источник агентства «Интерфакс» на этом фоне утверждает, что в проект строительства космической станции нового поколения предварительно может быть вложено до 6 млрд долларов. При этом сроки создания не уточняются.

Впрочем, эксперт по аэрокосмической отрасли, кандидат технических наук Вадим Лукашевич в интервью «Эху» выразил мнение, что Россия сейчас не в состоянии создать полноценную пилотируемую космическую станцию.

«У меня есть серьезные сомнения, что Россия в состоянии в ближайшие годы создать полноценную пилотируемую орбитальную станцию. На примере модуля «Наука», который должен был войти в российский сегмент в 2009 году, а начал создаваться в конце 1980-х гг. — мы до сих пор его не запустили. Сейчас при нашей космонавтике, нашем состоянии менеджмента, руководства отрасли, принятия решений, исполнительной дисциплины есть большие сомнения, что вообще создание новой пилотируемой российской посещаемой станции возможно. Модули должны выводиться протоном, к этому времени (2025 г.) протона уже не будет.

Если учесть, как мы это делаем, насколько неэффективно, долго, муторно и сложно, то нет никакой возможности для России это все поднять», — отметил В.Лукашевич.

По словам эксперта, отказ от МКС происходит без четких планов по созданию новой российской орбитальной служебной высокоширотной станции.

«По факту — это смерть российской пилотируемой космонавтики. МКС в сегодняшнем виде на 80% финансируется нашими партнерами. Российский сегмент по стоимости, массе и объему — 1/5-1/4 часть станции. Более того, за 20 с лишним лет в отличие от партнеров Россия так и не смогла достроить российский сегмент, и понятно, что никогда уже достроен не будет», — отметил В.Лукашевич.

Пока официально конкретные инициативы по строительству своей орбитальной станции власти России не публиковали.

В последнее время космонавты неоднократно сообщали о проблемах в техническом состоянии МКС. В частности, с прошлой осени поступали сведения о нескольких трещинах на станции. По данным Центра управления полетами, полностью их заделали только к середине марта