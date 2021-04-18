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18:07, 18 апреля 2021

Дипломатический и шпионский скандал между Россией и Чехией грозит Москве многомиллиардными убытками

Власти Чехии могут не допустить корпорацию Росатом к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной станции «Дукованы» на юго-востоке страны. Маловероятным назвал присутствие России министр промышленности Чехии. Карел Гавличек ещё недавно активно выступал за привлечение россиян к достройке АЭС. Теперь он изменил позицию после заявлений чешских властей о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице осенью 2014 года. В розыск полиция Праги объявила Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как пишет крупнейшая газета Чехии «Лидове новины» Петров и Боширов за день до взрыва побывали на складе, и по версии издания заложили бомбу. Она взлетела на воздух раньше, чем планировали сотрудники ГРУ. Взрыв как пишет газета, должен был прогреметь за пределами Чехии. Два сотрудника компании, которая арендовала склад, погибли. Власти Чехии вышлют 18 российских разведчиков, которые работают под дипломатическим прикрытием, пообещал первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек. Перевод телеканала РБК.
Гамачек.
Гамачек в Москве завтра планировал обсудить поставку в страну вакцины Спутник. Российский МИД выразил Праге решительный протест и пообещал ответные меры. В ведомстве назвали абсурдными и надуманными заявления о причастности Москвы к взрыву в Чехии, в них дипломаты увидели, цитата, «американский след». Представитель МИД Мария Захарова ранее назвала фокусами действия Праги и предупредила о последствиях.

Власти Чехии обещали рассекретить доклад о причастности российских спецслужб к взрыву в стране. Правительство завтра рассмотрит этот документ, подготовленный контрразведкой, сообщил премьер Андрей Бабиш. Кроме того глава МИД Чехии намерен поставить вопрос на завтрашнем саммите министров иностранных дел Евросоюза.


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