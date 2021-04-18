Митинги в поддержку Алексея Навального намерены провести его сторонники в крупных российских городах

Сторонники Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, митинги в поддержку политика. Об на сайте Навального сообщил соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов. Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами. Ранее его врачи со ссылкой на результаты анализов заявили, что состояние политика стремительно ухудшается. Организаторы акции в поддержку Навального не стали дожидаться сбора 500 тысяч подписей потенциальных участников митинга. Сейчас собрано около 450 тыс.

Митинг пройдет в один день с посланием Владимира Путина Федеральному собранию.

«Это может быть намеренным решением соратников оппозиционера», — такое мнение «Эху» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Андрей Колесников добавил, что другого выхода у организаторов акции не было, несмотря на все противоречия.

Директор ФБК* Иван Жданов отмечает, что такое решение принято в связи с критическим состоянием здоровья Навального, о чем сообщили врачи на основе биохимического анализа крови политика, предоставленного лабораторией больницы для осужденных ИК-3 УФСИН. Еще одна причина досрочного анонса митинга — требование прокуратуры признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Между тем, к открытому письму мировых знаменитостей Путину с требованием допустить к Алексею врачей присоединяется все больше людей. Как сообщила в Твиттере пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, среди тех, кто поставил подписи под обращением — Педро Альмодовар и Эмма Томпсон. Таким, образом общее число подписантов приблизилось 80. Среди них Бенедикт Камбербетч, Том Йорк, Джоан Роулинг и др.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом