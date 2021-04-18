Греция откроется для российских туристов 14 мая, когда карантин будет отменен

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник главы Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Мы ждем 14 мая, когда, уже есть информация, будет отменена квота. Так как с 7 сентября была открыта с квотой в 500 человек в неделю, а потом была увеличена до 4 тыс.», — сказал советник.

Также Д.Горин выразил надежду на увеличение регулярных и чартерных рейсов, так как авиасообщения с февраля уже были возобновлены, но выполняются рейсы в Афины и Солоники три раза в неделю.

«Греческое посольство и визовые центры предлагают возможность оформления виз, которая делается в течение 10 дней, ее можно подать за 6 месяцев до начала предполагаемой поездки. Сейчас в Греции еще не сезон, отели только готовятся к открытию, действует комендантский час и карантин, которые в ближайшее время должны быть отменены. После этого можно будет говорить, что Греция будет одним из самых популярных направлений, с учетом того, что многие страны мира пока остаются закрытыми для туризма», — отметил он.

По словам Д.Горина, отели в Греции традиционно открывают с мая, и именно открытие гостиниц, отмена квоты, увеличение регулярных рейсов позволит строить какие-то прогнозы на предстоящий летний сезон.

Советник также отметил, что для въезда в Грецию необходимо предоставить либо ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, переведенные на английский язык.