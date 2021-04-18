В России за последние сутки диагностировали свыше 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, общее число заболевших превысило 4млн 700 тысяч, умерли более 105 тысяч человек. Между тем, большинство россиян, опрошенных порталом SuperJob (64%) выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах. Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября. Ношение масок и перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей», в том числе в общественном транспорте.